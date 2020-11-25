Под Орлом из-за обмана дольщиков на 5 млн рублей завели дело

Под следствие попал гендиректор компании «Пенобетон-Орел»

Следственный комитет возбудил дело об обмане дольщиков в поселке Змиевка Орловской области. Под следствие попал гендиректор компании «Пенобетон-Орел». В сообщении СК не указано его имя, но, согласно открытым данным, «Пенобетон-Орел» возглавляет Олег Шаталов.

По данным следствия, в 2014-2017 годах он заключил несколько договоров с дольщиками дома в Змиевке. Получив от них 5 млн рублей, бизнесмен распорядился деньгами «по своему усмотрению». Дом не достроен до сих пор. Действия топ-менеджера квалифицировали как мошенничество.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, следствием во взаимодействии с органами прокуратуры и контролирующими органами предпринимаются все необходимые меры для восстановления нарушенных прав участников долевого строительства», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»