Горсовет обсудил, что будет, если Парахин упадет на пороге мэрии

Мэр попросил себе двух первых заместителей, но непонятно, кто из них главнее

По задумке администрации Орла и ее новой структуре, которая еще не до конца разработана, один из первых заместителей получит социальный блок, второй — ЖКХ и финансы. Сейчас у мэра Юрия Парахина один первый заместитель — это Олег Минкин.

Однако депутатов больше заинтересовала не новая структура, а то, кто из первых заместителей главнее. Этот вопрос поднял депутат Тимур Нерушев. Еще более принципиальной проблемой задался парламентарий Дмитрий Игнатов. Он предположил гипотетическую ситуацию в которой Парахин упадет на пороге администрации города и не успеет подписать постановление о назначении «самого первого» заместителя, который должен исполнять обязанности мэра.

Депутат Виталий Рыбаков и вовсе предположил, что два первых заместителя — это мальчики для битья, и Парахин будет размазывать между ними ответственность, назначая того или иного выполнять его полномочия.

Обсуждение вопроса вышло за регламент. И мэр Орла прекратил прения и поставил вопрос на голосование. Это возмутило Игоря Рыбакова, который 20 минут кричал с места одну и ту же фразу: «Дайте слово депутату». Спикер горсовета Василий Новиков объявил перерыв в заседании.

А вопрос о двух первых заместителях Парахина в итоге отправился на доработку.

ИА «Орелград»