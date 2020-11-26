Мэрия Орла на католическое рождество устроит распродажу

26.11.2020 | 15:31 Новости, Экономика

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25 декабря пройдет электронный аукцион по продаже недвижимости.

Администрация Орла назначила на 25 декабря 2020 года проведение открытого аукциона в электронной форме по продаже объектов муниципальной собственности. В день, когда весь католический мир будет праздновать свое Рождество, в Орле устроят настоящую распродажу. На торги будет выставлено 18 лотов. В 17-ти из них потенциальным покупателям будет предложено приобрести нежилые помещения, а в одном случае – замощенную асфальто-бетонную площадку.

Последняя расположена на улице Рощинской, ее стоимость оценена более чем в 12 миллионов рублей. Кстати, эту площадку городские власти уже 9 раз выставляли на торги, в том числе четырежды – в 2020 году. Однако ни в одном случае заявок на участие в аукционе не поступило. Отметим, что и все остальное выставленное на продажу имущество является таким же непривлекательным.

Каждый из предлагаемых объектов ранее неоднократно выставлялся на торги, но до сих пор не привлек внимания ни одного покупателя. Возможно, ситуация изменится перед Новым годом, и хоть какая-то выручка пополнит муниципальную казну. Добавим, что сумма задатка для участников по каждому лоту составит 20 процентов от его начальной цены, а шаг аукциона установлен в размере 5 процентов.

ИА «Орелград»

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