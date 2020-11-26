Орловская область движется к банкротству?

«Эффективная» политика привела к росту долга Орловской области

В 2020 году вопреки всем заявлениям властей финансовые обязательства региона заметно возросли. Так, по состоянию на 1 октября 2020 года объем государственного долга Орловской области составил 19,775 миллиарда рублей. По сравнению с началом текущего года он увеличился на 1,95 миллиарда, то есть фактически на 10 процентов. Отметим, что это – официальные данные правительства региона.

Неутешительные цифры содержатся в отчете об исполнении бюджета Орловской области за 9 месяцев 2020 года. Кстати, правительство его уже утвердило и передало для прохождения аналогичной процедуры в Орловский облсовет народных депутатов. Напомним, в этом году областные власти неоднократно брали огромные кредиты. Каждый раз это объяснялось тем, что займы берутся под более низкий процент для замещения новыми «дешевыми» кредитами более дорогих старых. Таким образом, уверяли власти, сокращаются расходы на обслуживание госдолга.

Однако теперь мы видим, что ситуация лишь ухудшается. В структуре государственного долга Орловской области задолженность по бюджетным кредитам составляет 33 процента, или 6,528 миллиона рублей, а по рыночным обязательствам — 67 процентов, или 13,246 миллиарда. При этом банкам регион задолжал 8,245 миллиарда рублей. Еще 5 миллиардов – это обязательства области по выпущенным ею ранее государственным облигациям.

Напомним, Бюджетный кодекс РФ четко регламентирует, какой должна быть максимально допустимая доля госдолга по сравнению с доходной частью бюджета. Если обязательства превышают собственные доходы, то это может стать основанием для введения внешнего управления. Вряд ли Орловской области грозит это в ближайшее время, но она к этому уже очень близка.

Кстати, доходы областного бюджета по итогам 9 месяцев 2020 года составили 28,6 миллиарда рублей. При этом собственные доходы исполнены в сумме 14,069 миллиарда с сокращением к аналогичному периоду 2019 года на 91,3 миллиона рублей, или на 0,7 процента.

ИА «Орелград»