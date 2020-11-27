Клычкова назвали главным нарциссом среди губернаторов

Глава Орловской области снял про себя фильм «при отсутствии значимых достижений», считает эксперт
Политконсультант Дмитрий Фетисов назвал губернатора Орловской области Андрея Клычкова безоговорочным победителем в «номинации» «главный нарцисс губернаторского корпуса». Такую характеристику Клычков получил после выхода фильма о своей трехлетней работе.
Фетисов указал, что Клычков заказал про себя фильм «при отсутствии каких-либо значимых достижений в своей работе». Над орловским губернатором «смеются уже почти все», резюмировал эксперт.
«Адом самолюбования» фильм Клычкова назвал и «Орлец». Издание выбрало несколько странных цитат губернатора, приводим их ниже:
«Мы для себя выбрали идеальную форму реагирования на ситуацию с коронавирусом»;
«В итоге мы смогли сдать мост «Дружбы», хотя большие вопросы были к проектировщикам. Сама эксплуатация из себя нечто другое представляет, чем на бумаге было нарисовано»;
«Можно ли асфальт в лужу укладывать? На самом деле — можно!»;
«Когда у вас в холодильнике пусто, вы же не будете мерседес покупать?»;
«Моя работа заставляет меня относиться к людям максимально корректно. У меня выбора нет»;
«Для меня самая большая проблема — это забор»;
«У меня задача сделать так, чтоб моя работа давала результаты для людей. Потому что я с большим уважением к ним отношусь».
Отметим, что за последний месяц вице-премьер Татьяна Голикова дважды отмечала Орловскую область как проблемную по ситуации с коронавирусом. А госдолг Орловской области приближается к отметке, при которой региону грозит внешнее управление.
ИА «Орелград»