Клычкова назвали главным нарциссом среди губернаторов

Глава Орловской области снял про себя фильм «при отсутствии значимых достижений», считает эксперт

Политконсультант Дмитрий Фетисов назвал губернатора Орловской области Андрея Клычкова безоговорочным победителем в «номинации» «главный нарцисс губернаторского корпуса». Такую характеристику Клычков получил после выхода фильма о своей трехлетней работе.

Фетисов указал, что Клычков заказал про себя фильм «при отсутствии каких-либо значимых достижений в своей работе». Над орловским губернатором «смеются уже почти все», резюмировал эксперт.

«Адом самолюбования» фильм Клычкова назвал и «Орлец». Издание выбрало несколько странных цитат губернатора, приводим их ниже:

«Мы для себя выбрали идеальную форму реагирования на ситуацию с коронавирусом»; «В итоге мы смогли сдать мост «Дружбы», хотя большие вопросы были к проектировщикам. Сама эксплуатация из себя нечто другое представляет, чем на бумаге было нарисовано»; «Можно ли асфальт в лужу укладывать? На самом деле — можно!»; «Когда у вас в холодильнике пусто, вы же не будете мерседес покупать?»; «Моя работа заставляет меня относиться к людям максимально корректно. У меня выбора нет»; «Для меня самая большая проблема — это забор»; «У меня задача сделать так, чтоб моя работа давала результаты для людей. Потому что я с большим уважением к ним отношусь».

Отметим, что за последний месяц вице-премьер Татьяна Голикова дважды отмечала Орловскую область как проблемную по ситуации с коронавирусом. А госдолг Орловской области приближается к отметке, при которой региону грозит внешнее управление.

ИА «Орелград»