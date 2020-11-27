На Украине Новый год встретят с соснами из России

27.11.2020 | 7:39 Новости, Общество

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Новогодние сосны из Брянска транзитом черед Орел отправят на Украину.

В Орле в лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ эксперты проверили рождественские сосны, предназначенные для отправки из Орловской области на Украину. Как сообщили в пресс-службе этого учреждения, такие деревья считаются подкарантинной продукцией. В связи с этим на них следует оформлять специальный сертификат, подтверждающий их безопасность. Он гарантирует, что вместе с деревьями в соседнюю страну не будут отправлены карантинные вредители.

«В ноябре 2020 года сотрудники фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования образцов рождественских сосен, отобранных от партии в количестве 1000 штук, — пояснили в учреждении. — Отметим, подкарантинная продукция поступила в Орловскую область из Брянской области и предназначена для дальнейшей отправки на Украину».

Орловские эксперты провели энтомологические, микологические и гербологические исследования. Карантинных вредных организмов в результате они не обнаружили. На основании экспертного заключения управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выдало фитосанитарный сертификат. Он подтверждает, что партия российских сосен является безопасной и соответствует требованиям страны-импортера, то есть Украины.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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