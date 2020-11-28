Под Орлом вор украл замок

Мужчина похитил из чужого дома то, что сумел унести.

Как сообщает Новосильский районный суд Орловской области, обвинительный приговор по делу о краже с незаконным проникновением в жилище был вынесен в отношении мужчины, который находился в розыске. Кстати, подсудимый заявил, что знал об этом. Именно желание скрыться от следствия заставило его отправиться в глубинку. В одной из деревень он намеренно подыскал заброшенный и заросший бурьяном дом. Мужчина хотел спрятаться там от полиции и переночевать.

«Так как дверь была закрыта, он проник в дом через окно, — сообщила пресс-служба Новосильского райсуда. — Проснувшись утром, решил посмотреть, что можно похитить. Оборвал в доме весь электрический провод и отвернул врезной металлический замок с комплектом ключей, который был установлен в двери, ведущей в ванную комнату. Впоследствии обжег электрические провода и сдал их в пункт приема металлолома, а замок продал».

Вина подсудимого была установлена и доказана. Правда, его действия были переквалифицированы. Суд установил, что в первый день мужчина залез в дом не ради кражи. Поэтому его вторжение было квалифицировано по ч.1 cт.139 УК РФ как незаконное проникновение в жилище. Кражу он совершил уже во второй день своего пребывания в чужом доме, и данный факт был квалифицирован по другой статье.

Впрочем, подсудимому это не особо помогло. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не был обжалован и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»