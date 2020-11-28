Стали известны условия лечения орловцев с COVID-19 на дому

Пациенты будут получать лекарственные препараты по спецправилам.

Как сообщила пресс-служба губернатора, в Орловской области 1 миллион рублей будет выделен из резервного фонда местного правительства на обеспечение лекарствами граждан с симптомами ОРВИ при наличии подозрения на COVID-19. Медикаменты будут предоставляться для лечения на дому. В ведомстве подчеркнули, что мера обусловлена «значительным ростом пациентов, нуждающихся в получении медикаментозной терапии в амбулаторных условиях».

Исполняя распоряжение губернатора, глава облдепартамента здравоохранения Иван Залогин утвердил порядок обеспечения препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медпомощь в амбулаторных условиях. Прежде всего, он приказал главврачам организовать работу по доставке на дом лекарств и назначить ответственных за это медработников по территориально-участковому принципу. Должен вестись специальный реестр, при помощи которого, в том числе, можно будет проверить целевое использование препаратов.

Для медиков придумали алгоритм действий. Так, сначала медработник при посещении пациента на дому должен оценить степень тяжести течения его заболевания и назначить ему прием препаратов. Далее оформляется согласие пациента на оказание ему медпомощи на дому. Гражданин должен пообещать соблюдать режим изоляции при лечении от COVID-19. Его согласие приобщается к медицинской карте. Из приказа следует, что в случае отказа пациента от оформления согласия на лечение на дому «лекарственное обеспечение ему не предоставляется». Информация об отказе также заносится в медкарту.

«Обеспечение лекарственными препаратами осуществляется на срок лечения, на который пациенту(-ам) назначены лекарственные препараты, указанные в медицинской карте пациента», — говорится в документе.

В самих медорганизациях будет назначен ответственный работник. Именно ему врачи должны передавать информацию о пациентах и потребности в лекарствах, а уже он будет вести упомянутый реестр. В приказе подчеркнуто, что «доставка лекарственных препаратов осуществляется ответственным медицинским работником в срок не позднее дня, следующего за днем формирования реестра доставки лекарственных препаратов».

Если пациента вдруг не окажется дома, медик будет обязан сдать лекарства обратно в больницу.

ИА «Орелград»