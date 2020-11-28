В Мценске не знают, на что потратить 23 млн рублей

28.11.2020 | 13:02 Новости, Экономика

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Амчанам пообещали бюджет на 2021 год с профицитом.

Депутаты Мценского горсовета рассмотрели проект бюджета города Мценска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Несмотря на непростые финансово-экономические условия, местные власти запланировали его с профицитом. Это означает, что доходы по итогам года превысят расходы. Финансовые «излишки» планируются в сумме 23,1 миллиона рублей. Впрочем, в данном случае действительно только время покажет, смогут ли местные чиновники потратить меньше, чем заработают.

На данный же момент основные характеристики бюджета города Мценска на 2021 год таковы: общий объем доходов планируется в размере 707,804 миллиона рублей, общий объем расходов — в сумме 684,704 миллиона. Бюджет останется дотационным. Из проекта главного финансового документа следует, что в будущем году Мценск планирует получить межбюджетных трансфертов из других бюджетов на общую сумму 482,791 миллиона рублей. То есть более половины доходов местная казна получит за счет помощи от вышестоящих органов власти.

Кстати, на 2022 год бюджет этого райцентра также пока планируется с профицитом в сумме 22,9 миллиона рублей. А вот в 2023 году, по текущим оценкам, он будет «сбалансированным» — власти планируют потратить ровно столько, сколько заработают, что означает отсутствие как профицита, так и дефицита. Впрочем, в Мценске, как и в любом другом орловском городе и районе, в течение года бюджет неоднократно корректируется. Вряд ли 2021 год в этом отношении станет исключением.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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