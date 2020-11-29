Орловчанку ограбили во время похода в туалет

Жительница Орла лишилась денег по вине своего приятеля.

Советский районный суд города Орла вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, которого обвинили в совершении кражи. Жертвой преступника стала его же знакомая, которая неосмотрительно доверилась ему. Как следует из материалов уголовного дела, в июле текущего года молодой человек днем находился со своей знакомой в Городском парке культуры и отдыха.

В какой-то момент дама решила сходить в туалет. Приятеля она попросила во время ее отсутствия присмотреть за ее сумочкой. Это решение, как показали дальнейшие события, было опрометчивым. Когда женщина отлучилась, молодой человек тут же залез в ее сумочку и обнаружил там банковскую карту. На оборотной стороне был написан пин-код. Злоумышленник сунул карту к себе в карман, а сумочку отдал вернувшейся знакомой.

Далее он распрощался с ней и отправился в ближайший торговый центр. Там при помощи банкомата обналичил средства с похищенной картой. Всего он прикарманил 17 тысяч рублей. Потратить на себя всю сумму злоумышленник не успел. Вскоре его задержали сотрудники полиции, которым он выдал остаток – чуть менее 5 тысяч рублей.

Причиненный потерпевшей материальный ущерб был признан значительным. Обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Но от наказания его это не спасло. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать исправление.

ИА «Орелград»