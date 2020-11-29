В Орле четыре зицпредседателя предстали перед судом

Последователей Фунта осудили за создание фиктивных фирм.

Управление ФНС России по Орловской области обнародовало данные о борьбе с так называемыми фирмами-однодневками. Это компании, которые регистрируются на подставных лиц для совершения сомнительных сделок. Нередко они используются для ухода от налогов. В Орловской области такие схемы разоблачают сотрудники межрайонной ИФНС России №9. В налоговой службе напомнили, что в УК РФ имеются сразу две статьи, предусматривающие наказание за незаконное создание юрлица и незаконное использование документов для его создания.

«Всего за 2019 год и 9 месяцев 2020 года по материалам, направленным инспекцией в правоохранительные органы, возбуждено 41 уголовное дело по фактам образования коммерческих организаций на подставных лиц, — сообщила пресс-служба управления ФНС. – Они, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в организациях, представили в налоговую инспекцию документы, в том числе свой паспорт для государственной регистрации создания юридического лица».

Конкретно в текущем году по указанным выше статьям УК перед судами предстали четыре жителя Орловской области. Они получили обвинительные приговоры. Один из них был приговорен к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев условно, второй – к 400 часам обязательных работ. Третий осужденный отделался судебным штрафом.

Четвертый зицпредседатель, пошедший по следам знаменитого Фунта из романа Ильфа и Петрова, был наказан за предоставление паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. То есть, он числился учредителем лишь формально, а реально фирмой не руководил. Его наказали 200 часами обязательных работ.

ИА «Орелград»