В Орле мужчина «кинул» стоматолога на 4 млн рублей

Мошенник выманил деньги, имитируя участие в торгах.

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел уголовное дело о крупном мошенничестве, жертвой которого оказался врач-стоматолог. Как пояснили в пресс-службе облсуда, аферу провернул молодой человек, житель Мценска. Причем начало эта история берет еще в 2013 году. Именно тогда медик, работавший в одной из клиник Орла, познакомился с аферистом, которого в суде назвали «молодым, энергичным, коммуникабельным человеком».

Он рассказал своему новому знакомому, что является кадровым военным, выпускником Ленинградской академии радиоэлектроники. Эта легенда помогла войти в доверие. В одном из разговоров доктор обмолвился о том, что хотел бы открыть собственную стоматологическую клинику в Орле. «Кадровый военный» тут же вызвался ему помочь с приобретением помещений. При этом он прямо сказал, что нужные связи в администрации Орла у него имеются.

За свои услуги афериста попросил вознаграждение – по 50 тысяч рублей за каждый приобретенный им объект. Но «выручка» оказалась гораздо больше. Мошенник ловко имитировал бурную деятельность. Он брал у медика деньги и вносил задатки за участие в торгах, оформлял заявки на участие в аукционах по продаже муниципальной недвижимости.

На самом деле бороться за лоты он не собирался, но такая «работа» убедила семью стоматолога в том, что они нашли себе отличного помощника. Медик выбрал четыре приглянувшихся ему помещения из тех, на покупку которых претендовал его новый друг. Аферисту была передана крупная сумма – 3,986 миллиона рублей. В нее вошло и вознаграждение. Мошенник даже написал расписку – дескать, он берет эти деньги в долг. Тем самым он хотел обезопасить себя от возможной уголовной ответственности.

Деньги он потратил на собственные нужды, помещения не приобрел, «долг» — не вернул. Время шло, и вскоре стоматолог понял, что стал жертвой обмана. Он обратился к правоохранителям, после чего афера была раскрыта. Подсудимый свою вину так и не признал, однако виновным его признали суды двух инстанций. Мошенник получил 4 года колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его полностью вернуть деньги семье потерпевшего.

ИА «Орелград»