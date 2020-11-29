В Орловской области запретили виртуальный покер

Суд распорядился ограничить доступ к сайтам «покерных клубов».

Вступили в силу два решения Болховского районного суда, вынесенные по административным искам местного прокурора. Последний выступил в интересах неопределенного круга лиц. Внимание районной прокуратуры привлекли два так называемых интернет-казино, которые в числе прочего предлагали любому пользователю сразиться в покер за виртуальным карточным столом.

Вход на эти ресурсы на момент прокурорской проверки был свободным. Организаторы незаконных азартных игр позаботились о том, чтобы игроки могли вносить денежные средства на свои счета при помощи различных систем электронных платежей и с использованием банковских карт. В ходе проверки также было установлено, что доменные имена сомнительных сайтов находятся на технических площадках провайдера из США.

По мнению прокуратуры, предоставление свободного доступа к сайту, на котором есть возможность получения запрещенной законом РФ информации, недопустимо. Таковой информацией были названы сведения о «возможности принимать участие в проведении азартных игр, а также делать ставки путем зачисления на счет в интернет-казино денежных средств». Все это, как было указано в исках, представляет реальную угрозу неопределенному кругу лиц и способствует совершению преступлений, тем самым нарушает публичные интересы РФ.

Административные иски прокурора судом были удовлетворены. Сведения на сомнительных сайтах были признаны информацией, распространение которой запрещено в Российской Федерации. Соответственно, доступ к ним должен быть ограничен.

ИА «Орелград»