Орловский студент стал победителем чемпионата «Абилимпикс»

30.11.2020 | 12:49 Новости, Общество

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Команда Орловской области стала третьей в одной из номинаций.

Студент Орловского технологического техникума Антон Бобков занял первое место в Финале VI Национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом рассказали в пресс-службе облправительства. Команда Орловской области оказалась на 3 месте в одной из номинаций.

«Абилимпикс» — это чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В этом году из-за пандемии коронавируса соревнования впервые проходили в очно-дистанционном формате. В соревнованиях, которые проходили по 77 компетенциям, приняли участие более 2000 человек из 81 региона страны.

Орловец Антон Бобков стал первым в компетенции «Разработчик виртуальной и дополненной реальности». А команда Орловской области заняла третье место среди регионов в развитии волонтерского движения «Абилимпикс».

В общекомандном зачете Орловская область занимает 17 место.

ИА «Орелград»

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