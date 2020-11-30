Орловский студент стал победителем чемпионата «Абилимпикс»

Команда Орловской области стала третьей в одной из номинаций.

Студент Орловского технологического техникума Антон Бобков занял первое место в Финале VI Национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом рассказали в пресс-службе облправительства. Команда Орловской области оказалась на 3 месте в одной из номинаций.

«Абилимпикс» — это чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В этом году из-за пандемии коронавируса соревнования впервые проходили в очно-дистанционном формате. В соревнованиях, которые проходили по 77 компетенциям, приняли участие более 2000 человек из 81 региона страны.

Орловец Антон Бобков стал первым в компетенции «Разработчик виртуальной и дополненной реальности». А команда Орловской области заняла третье место среди регионов в развитии волонтерского движения «Абилимпикс».

В общекомандном зачете Орловская область занимает 17 место.

ИА «Орелград»