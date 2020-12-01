В Орле мужчина жестоко отомстил обидчику тети

Молодой человек до смерти забил несчастного сожителя.

Это уголовное дело рассмотрел Северный районный суд города Орла. Местный житель был обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Из материалов дела следует, что в тот день молодой человек пришел в гости к тете. Вместе с ней и ее дочерью они распивали спиртное. Внимание гостя привлекла повязка на руке тети. Последняя призналась, что сожитель сломал ей руку в ходе очередной ссоры. Кроме того, он избил и ее дочь.

Как было установлено судом, для этой пары, злоупотребляющей спиртным, ссоры и избиения были делом обычным. Бывало, что женщина выгоняла своего сожителя из квартиры, и тот перебирался на временное место жительства в подвал. В тот роковой день так и произошло: мужчина очередную ссору пережидал в подвале.

Как правило, после непродолжительной разлуки сожители мирились и «съезжались». Но в тот день гость так разозлился, что решил немедленно отомстить за сломанную руку тети. Он спустился в подвал, нашел там обидчика и некоторое время избивал его, после чего ушел. Спустя некоторое время подсудимый вернулся в подвал и нашел потерпевшего мертвым. Полицию он вызывать не стал, так как «у него не было телефона». Вместо этого отправился домой, где его вскоре и задержали сотрудники полиции.

Подсудимый заявил, что не хотел никого убивать. Вероятно, он просто не рассчитал силу своих ударов. Молодой человек признался, что активно занимается спортом, в том числе и тайским боксом. Его вина была полностью доказана. Суд наказал молодого человека лишением свободы на срок 9 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»