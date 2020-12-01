В Орле предложили считать иноагентом компанию, которая помогает гомосексуалам с ВИЧ

С инициативой выступило местное управление Минюста.

Управление Минюста по Орловской области предложило признать иностранным агентом НКО «Феникс ПЛЮС», которая 12 лет помогает людям с ВИЧ. Об этом сообщает издание «Такие дела» со ссылкой на организацию.

Члены НКО рассказали, что внимание управления министерства привлекла публикация о том, что в России нет программ по профилактике ВИЧ среди гомосексуальных мужчин. Текст был размещен на портале «Парни ПЛЮС», который посвящен темам ЛГБТ-сообщества и здоровья. В НКО отметили, что портал формально не является частью организации, но управление Минюста усмотрело такую связь. В ведомстве посчитали, что «Феникс ПЛЮС» «ведет политическую деятельность с помощью иностранного финансирования».

Председатель «Феникс ПЛЮС» Евгений Писемский подтвердил, что организация на 95% финансируется из-за рубежа, поскольку в России нет государственного финансирования программ по профилактике ВИЧ среди гомосексуалов.

— Закон сформулирован таким образом, что, даже если мы будем исполнять его на 100%, нас всегда можно будет за что-то оштрафовать. Судя по опыту других организаций, это минимум по два штрафа в год от 100 тысяч до миллиона рублей, — сказал Писемский.

ИА «Орелград»