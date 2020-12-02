Орловцы выстроились в многочасовые очереди за лекарствами

2.12.2020 | 13:12 Новости, Общество

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В Сети пишут, что в большинстве аптек города нет в продаже антибиотиков.

Жители Орла вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы купить необходимые лекарства. В Сети появилась фотография такой очереди к аптеке на улице Красина.

— Очередь за цефтриаксоном. Люди стоят с пневмонией. Единственная аптека в городе, где есть это лекарство, — подписал снимок автор, пожелавший остаться анонимным.

В комментариях орловцы подтверждают, что в этой очереди приходится стоять очень долго. «Это не фейк, у меня отец сегодня несколько часов стоял в этой очереди», — написал одна из комментаторов.

При этом орловцы стали делиться друг с другом информацией об аптеках, где еще можно купить этот антибиотик. Кто-то успешно развил интернет-торговлю нужным лекарством.

Впрочем, нашлись и те, кто усомнился, что очередь на Красина стоит именно за конкретным антибиотиком. «В этой аптеке, если что, получают по рецепту бесплатно лекарства, днем там всегда очередь и не факт, что все стоят за Цефтриаксоном», — написал кто-то из пользователей Сети.

ИА «Орелград»

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