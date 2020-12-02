В Орле рецидивист попался на краже забора

2.12.2020 | 10:33 Новости, Происшествия

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Мужчина пытался сломать ограждение возле остановки.

В Орле сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался сломать дорожное ограждение возле остановки. Инцидент произошел в ночь на 2 декабря на Выгонке.

Силовики патрулировали участок в районе пересечения улицы Тульской и переулка Южного. Как рассказали в пресс-службе ведомства, стражи порядка заметили злоумышленника, который ломал забор возле остановки общественного транспорта. Он не заметил приближающихся патрульных и не успел сбежать.

Задержанным оказался 56-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. Росгвардейцы отвезли злоумышленника в отдел полиции.

ИА «Орелград»

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