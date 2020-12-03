Депутаты и чиновники побывали с визитом Мценском районе

Первые лица области оценили, как в районе реализованы федеральные программы.

Вчера, 2 декабря спикер регионального парламента Леонид Музалевский вместе с губернатором Андреем Клычковым посетил с рабочим визитом Мценский район. Первые лица области оценили, как на территории района реализованы федеральные программы и пообщались с местными жителями.

Как рассказала пресс-служба облсовета, делегация начала визит в район с посещения Воинского детского сада. В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» здесь на сумму в 850 тыс. рублей реализовали проект «Изучаем ПДД, предупреждаем ДТП». Оценили чиновники и депутаты и результаты ремонта двух дворовых территорий в д.16 и д.18 по улице Советской в деревнеПервый Воин. Их благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». А в поселке Новолковском двор дома №6 на улице Центральной сделали по проекту «Народный бюджет». На работы ушло более 780 тыс. руб.

Спикер областного Совета отметил, что народное рейтинговое голосование помогает выявить нуждающиеся в ремонте объекты, ведь именно жители лучше всего знают «болевые точки» своего района.

В деревне Волково члены делегации возложили цветы к братскому захоронению, а потом осмотрели парк бывшей усадьбы Шеншиных, который также благоустроен благодаря поддержке жителей в рейтинговом голосовании в рамках проекта «Народный бюджет». Общая сумма контракта составила более 2,7 млн руб. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» реконструировали воинское захоронение и сквер в деревне Глазуново. Также в пресс-службе облсовета напомнили, что в этом году капитально отремонтирована трасса «Болхов-Мценск-Новосиль». На ремонт 12,2 км пути ушло более 125 млн руб.

— Отрадно, что благоустройство нашего региона проводится не только в областном центре, но и во всех муниципальных районах, малых городах и селах. Ведь очень важно, чтобы все орловцы жили в комфортных и современных условиях. К тому же, мы видим позитивное отношение жителей к переменам. Поэтому в дальнейшем субсидирование муниципальных районов на это направление будет лишь увеличиваться, — сказал спикер облсовета Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»