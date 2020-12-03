В городском парке Орла установили 10 дубов

В городе продолжается подготовка к Новому году.

В Орле продолжается подготовка к новому году. В городском парке культуры и отдыха установили 10 световых фигур «Дубы», сообщает пресс-служба мэрии. До конца этой недели искусственные деревья подключат к электричеству.

Также сейчас устанавливают новогоднюю ель перед театром «Свободное пространство». Всего в городе на данный момент установлены четыре ели — на площади Содружества, перед «Домом быта», в Детском парке и перед Орловским городским центром культуры. Огни на этих елках зажгутся на следующей неделе.

Также в городе появились домики-шале в Детском парке, на ул. Ленина и на площади Ленина, начали делать каток на площади Ленина.

— В домиках развернется торговля только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация, а желающим прокатиться на коньках придется надеть маски, — уточнили в мэрии.

При этом, как уже писал «Орелград», указом губернатора Андрея Клычкова в Орле запрещены все массовые новогодние мероприятия, в том числе корпоративы. Массового скопления людей, отдыхающих в праздничные дни, власти пообещали не допустить.

ИА «Орелград»