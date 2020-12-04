На «Дорожную службу» завели дело

Детали закупки предприятия изучит антимонопольная служба.

Управление ФАС России по Орловской области издало приказ о возбуждении антимонопольного дела в отношении ГУП «Дорожная служба». Специально созданной комиссии предстоит изучить подробности проведения этим предприятием открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку металлического барьерного ограждения. Прием заявок на участие проходил в конце октября 2020 года. Начальная (максимальная) цена договора была установлена в размере 2,791 миллиона рублей.

Требования к закупаемому товару были установлены в техническом задании. Это должно было быть металлическое барьерное ограждение установленного заказчиком типа в соответствии с требованиями ГОСТ длиной 1416 метров погонных, с 11 рабочими участками с начальными и конечными элементами. Было подчеркнуто, что комплект по количеству элементов поставляемого барьерного ограждения должен соответствовать соответствующей спецификации. А гарантийный срок службы этого ограждения должен составлять не менее 10 лет.

Как следует из определения ФАС, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе всего было подано три заявки. При рассмотрении еще только первых их частей две заявки были признаны несоответствующими требованиям документации. Соответственно они не были допущены к участию в аукционе. Заявка одного участника была признана соответствующей требованиям и допущена к участию. В этом и кроется загвоздка.

По мнению Орловского УФАС России, эта заявка также должна была быть признана несоответствующей требованиям документации об электронном аукционе и ее не должны были допускать к участию. Дело в том, что заявленное в ней количество элементов, входящих в состав комплекта барьерного ограждения, не соответствует числу элементов, предусмотренных спецификацией технического задания.

«Кроме того, в спецификации, представленной участником закупки, количество поставляемых метизов (болты, гайки, шайбы) указано в килограммах, а в техническом задании единицами измерения являются штуки», — следует из определения УФАС.

В ведомстве отмечают, что участник электронного аукциона не допускается в случае несоответствия информации, предусмотренной документацией, требованиям документации о таком аукционе. Именно это и произошло в данном случае, считают антимонопольщики.

Впрочем, конкретных обвинений пока никто не выдвигает. Дело будет рассмотрено 17 декабря, и «Дорожной службе» уже поручено представить необходимые объяснения и документы.

ИА «Орелград»