Психические расстройства поразили орловских детей

Эксперты назвали основные болезни детей-инвалидов в Орловской области.

В преддверии Международного дня инвалидов Орелстат выпустил специальный релиз, в котором дал оценку ситуации с заболеваемостью в Орловской области. Сообщается, что в минувшем году в регионе впервые были признаны инвалидами 2,8 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше, причем 40,5 процента из них – это люди трудоспособного возраста.

«Из них II группу имеют 41,2 процента, III группу – 34,8 и I группу – 24 процента, — сообщает Орелстат. — Основными причинами инвалидности являются: злокачественные новообразования (41 процент) и болезни системы кровообращения (21,7)».

Озвучена и детская статистика. Согласно ей, в Орловской области насчитывается 279 детей-инвалидов по заболеваниям, обусловившим возникновение инвалидности. Основными заболеваниями названы психические расстройства и расстройства поведения (26,2 процента), врожденные аномалии (19,7), болезни нервной системы (14), а также болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (13,6).

В целом по состоянию в Орловской области на учете состояло 60,5 тысячи инвалидов, в том числе 2,9 тысячи детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные пенсии.

ИА «Орелград»