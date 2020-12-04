В Орловскую область после скандала привезли антибиотики

В регион поступило 56 тысяч упаковок цефтриаксона

После вышедшего на федеральный уровень скандала в Орловскую область привезли 56 тысяч упаковок антибиотика цефтриаксон. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

По его словам, лекарство поступило в ГУП «Орелфармация». На кадрах видно, что цефтриаксон был выпущен в сентябре 2020 года.

Ранее Орловская область из-за проблем с цефтриаксоном прославилась на всю страну. В Сети появилось фото очереди за лекарством в аптеку на улице Красина в Орле. На снимок обратила внимание депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она допустила, что Клычкову нужна помощь федерального центра.

ИА «Орелград»