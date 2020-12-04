В ветсанутильзавод «Орловский» вложат огромные средства

Бюджет раскошелится на техническое перевооружение предприятия.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял решение о подготовке и реализации в 2020-2023 годах бюджетных инвестиций в объект капитального строительства ГУПОО «Ветсанутильзавод «Орловский». Речь идет об огромных финансовых вливаниях из средств регионального бюджета. Напомним, указанное предприятие находится в государственной собственности Орловской области.

Из документа следует, что деньги будут выделены на техническое перевооружение ветсанутильзавода, которое жизненно необходимо для «соблюдения экологической и эпизоотической безопасности» региона. Общий объем инвестиций составит 151,985 миллиона рублей, из которых на проектно-изыскательские работы планируется потратить 4,86 миллиона. После технического перевооружения объекта мощность завода, то есть объем переработки биологических отходов, должна составить 3840 тонн в год.

Как уже писал «Орелград», в последние годы орловский ветсанутильзавод испытывает финансовые трудности. Вопрос о его судьбе не раз поднимался на высшем региональном уровне. Совсем недавно он был обсужден депутатами Орловского облсовета. Представители власти регулярно высказываются за необходимость сохранить это единственное в своем роде предприятие в регионе.

Ради этого на завод была отряжена проверка. Ее провели аудиторы областной Контрольно-счетной палаты. В результате было выявлено нарушений на общую сумму в размере около 22,5 миллиона рублей. По данным КСП, они касались «неправомерных расходов, произведенных в отсутствие подтверждающих документов, потери доходов предприятия при реализации готовой продукции, искажений бухгалтерской отчетности, нарушений в сфере бухучета и закупочной деятельности и др.».

В то же время, по мнению председателя КСП Ивана Левина, за последний год ситуация на предприятии улучшилась. В свою очередь руководство завода сетует на невысокую зарплату и специфические условия работы, которые затрудняют поиск специалистов. При этом было отмечено, что за последние два года средняя заработная плата на предприятии выросла с 17 до 24 тысяч рублей.

ИА «Орелград»