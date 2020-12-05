Названы масштабы «незавершенки» в Орле

Информация о проведенных проверках появилась в бюллетене СП РФ.

Счетная палата РФ в своем информационном бюллетене обнародовала данные о проверках, проведенных в регионах. Аудиторы проводили мониторинг объектов незавершенного строительства, финансируемого за счет бюджетных источников. Проблема актуальна как на федеральном, так и региональном уровне.

«В этом году Счетная палата совместно с коллегами из региональных КСО провела масштабный анализ незавершенного строительства по всей стране. Он показал, что органы исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях не организовали должным образом системную работу по сокращению объема и количества незавершенного строительства», — констатировала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Как сообщили в Контрольно-счетной палате Орловской области, по итогам инвентаризации, по состоянию на 1 января 2020 года, в регионе числилось 222 объекта незавершенного строительства с общим объемом капитальных вложений 5,16 миллиарда рублей. Из них 164 объекта находятся в государственной собственности Орловской области, а общая сумма вложенных в них средств составила 4,808 миллиарда рублей. В муниципальной собственности находится 58 объектов на сумму 351,5 миллиона рублей.

«Из общего объема 39 объектов с объемом произведенных затрат 725 миллионов рублей обеспечены необходимым финансированием, включены в действующие программы капитального строительства и будут завершены в плановом периоде, — говорится в сообщении КСП Орловской области. — Строительство 183 объекта на общую сумму 4,435 миллиарда рублей приостановлено, в том числе по 47 объектам строительные работы не были начаты, по ним только проводилась разработка проектно-сметной документации».

ИА «Орелград»