Суд разрешил орловчанке не погашать крупный долг по кредиту

«Взыскатель долгов» опоздал с предъявлением претензий.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление одного из ООО о взыскании кредитной задолженности с местной жительницы. Как пояснили в пресс-службе райсуда, еще в 2013 году ответчица взяла кредит в коммерческом банке «Ренессанс Кредит». Стороны заключили соответствующий договор, обязательства по которому орловчанка не выполнила. Словом, кредит банку не вернула.

В 2019 году банк уступил право требования возврата долга упомянутому ООО, которое и выступило в роли истца. Согласно заявленным требованиям, заемщица задолжала более 400 тысяч рублей, причем свыше 285 тысяч рублей составили наложенные на нее штрафы. Истец также просил суд взыскать с ответчицы расходы по оплате государственной пошлины.

Исковые требования ответчица не признала и в своих возражениях заявила о пропуске срока исковой давности. Этот маневр ей и помог. Изучив материалы дела, суд не нашел доказательств, подтверждающих наличие уважительных причин пропуска срока исковой давности. В результате был применен именно срок исковой давности, в связи с чем ООО было в удовлетворении исковых требований. Впрочем, фирма еще может обжаловать решение в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»