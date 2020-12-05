В Орле мужчина бросился в атаку со штыком XVIII века

Конфликт возник на почве личных неприязненных отношений.

Необычное уголовное дело рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Обвинение было предъявлено местному жителю, причем сразу по двум статьям УК РФ. Было установлено, что в июне этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя в ходе внезапного конфликта, он на улице Колхозной буквально атаковал автомобиль «Рено Логан». Машина принадлежала местному жителю, к которому подсудимый в тот момент испытывал «чувство озлобленности».

Он принес собой некий предмет, в котором позже эксперт идентифицировал втульчатый штык начала XVIII века, изготовленный промышленным способом. Этим штыком мужчина начал наносить удары по автомобилю. Причиненный автовладельцу материальный ущерб был оценен более чем в 20 тысяч рублей.

Хулигана доставили в отдел полиции. Там, в ходе личного досмотра, в карманах надетых на нем шорт были обнаружены четыре патрона калибра 5,6 мм. Мужчина признался, что хранит их с 1975 года. Затем у него нашли еще и самодельный пистолет, пригодный для стрельбы винтовочными патронами. Словом, разбираться с неприятным ему человеком подсудимый шел хорошо вооруженным.

Однако ему в определенной степени повезло, поскольку следствие попросило суд прекратить уголовное дело «в связи с заглаживанием причиненного вреда». Вооруженному хулигану назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»