В Орловской области приняли бездефицитный бюджет

Доходы равны расходам и составляют 39,812 млрд рублей

Орловский облсовет на сессии 4 декабря принял бюджет региона на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания.

На бумаге бюджет выглядит оптимистично. Дефицита не заложено: расходы равны доходам и составляют 39,812 млрд рублей. Ко второму чтению депутаты предложили правительству 90 поправок, из которых 30 оказались в бюджете полностью и ещё 35 — частично.

9 поправок на 1,5 млрд рублей обеспечил федеральный бюджет. Деньги пойдут на покупку томографов для больницы им. Боткина в Орле и Мценской ЦРБ, а также «укрепление материально-технической базы» станции скорой помощи, районных больниц.

Расходы на нацпроекты по сравнению с первым чтением выросли на 626 млн рублей, достигнув 5,5 млрд рублей.

«Перед принятием документа предшествовала серьёзная работа, все комитеты и фракции передавали свои предложения в Правительство региона в виде поправок на те или иные нужды. В основном это система здравоохранения, социальная сфера, поддержка ветеранов, многодетных, детей-сирот, бизнеса, малого и среднего предпринимательства. В целом бюджет получился сбалансированным, никакие социальные обязательства мы сокращать не собираемся», — сказал глава облсовета Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»