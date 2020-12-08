«Кислорода на всех не хватает». Опубликована переписка с умершей орловчанкой

Женщина жаловалась на несвоевременное тестирование и недостаток кислорода в больнице.

Общественная активистка Елена Шураева опубликовала у себя в соцсети переписку с орловчанкой, которая в ноябре умерла, видимо, от коронавируса. Сообщения женщины иллюстрируют основные проблемы организации медицинской помощи населению: от несвоевременного тестирования до необеспечения больниц необходимыми приборами.

Первое из опубликованных сообщений датировано 7 ноября. Женщина жалуется, что при всех внешних признаках коронавируса у нее не берут тест. Несколько звонков в профильные ведомства и на горячие линии толку не принесли. В департаменте здравоохранения женщине советуют звонить главврачу поликлиники. С симптомами ковида ей приходится ездить в поликлинику и провожать ребенка в школу. Женщина жалуется на высокую температуру и заложенность в груди.

ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА Долго думала размещать ли эту переписку. Очень тяжело на сердце, не хочется своих подписчиков… Опубликовано Еленой Шураевой Вторник, 8 декабря 2020 г.

8 ноября, судя по переписке, она оказывается в больнице им. Семашко. «В приемном покое врач сразу всем объявил, что кислорода не хватает», — написала женщина. По ее словам, палаты не оборудованы кислородом.

В следующих сообщениях женщина пишет, что ее водят в другую палату «подышать кислородом». «Если кислород уже не помогают, что делают?» — спросила женщина Шураеву. На этом переписка с ней заканчивается.

4 декабря на вопрос активистки о самочувствии кто-то написал с этого аккаунта: «Она умерла, еще 13 ноября». Женщине было 43 года.

Напомним, в конце ноября стало известно, что показатель заболеваемости коронавирусом в Орловской области на 41% выше среднероссийского. При этом около половины «ковидных» коек в орловских больницах не были оснащены аппаратами ИВЛ и системой подачи кислорода. Так, из 1472 коек, перепрофилированных или вновь созданных для лечения ковидных больных, лишь 796 имели систему подачи кислорода, 161 койка была оснащена аппаратами ИВЛ.

«Орелград» запросил комментарий в пресс-службе правительства Орловской области.

ИА «Орелград»