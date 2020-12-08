Орловцы смогут забыть о проблеме очередей в детсады

Запуск новых дошкольных учреждений для детей младшего возраста – одна из основных задач нацпроекта «Демография» в Орловской области.

К концу 2021 года в регионе будет создано 420 мест для детей в возрасте до 3 лет и 75 – для детей от 3 до 7 лет. Сейчас в областной столице завершается строительство яслей по улице Родзевича-Белевича, ведутся строительные работы по улице Планерной.

Так, второй корпус детского сада № 93 на улице Родзевича-Белевича сдадут до нового года. Остались последние штрихи: устройство теневых навесов и малых архитектурных форм, монтаж пожарно-охранной сигнализации, сборка мебели. Группы, а их будет 8, комплектуются. Выдача направлений для зачисления маленьких жителей Северного района в детский сад уже идет. Проектная мощность второго корпуса – 155 мест, 80 из них для малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Так же в текущем году в детских садах г. Ливны, г. Мценска и в Урицком районе будет дополнительно открыто 75 ясельных мест за счет перепрофилирования и проведения капитальных ремонтов в функционирующих учреждениях.

Одновременно с этим в 2020 году начато строительство объекта по улице Планерной, что позволит городу Орлу открыть еще 80 новых ясельных мест.

До конца 2020 года подрядчики планируют приступить к строительству двух яслей в 795 квартале (ул. Кузнецова) и на улице Ливенской. Общее количество создаваемых мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет – 185.

Повышение доступности дошкольного образования позволит мамам самореализоваться и продолжить свою профессиональную деятельность.

#виден_результат57

ИА «Орелград»