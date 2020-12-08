Орловская область не откажется от кредитного ярма

Регион продолжит практику финансовых заимствований.

Правительство Орловской области утвердило региональную долговую политику на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Отметим, что она является частью бюджетной политики, поскольку управление государственным долгом непосредственно связано с бюджетным процессом. Более того, формирование долговой политики «является важной задачей бюджетного планирования». Как следует из правительственного документа, в 2021 году она будет «направлена на обеспечение сбалансированности областного бюджета, эффективное управление государственным долгом и снижение влияния долговой нагрузки на областной бюджет».

Впрочем, революционных, по сравнению с предыдущими годами, изменений в ней нет. Так, планируется обеспечение постоянного доступа к кредитным ресурсам «путем заключения с кредитными организациями договоров и соглашений об открытии кредитных линий». Кроме того, продолжится курс замещения банковских кредитов кредитами из федерального бюджета.

Отметим, что такое возможно только в случае, если предоставить их согласится Министерство финансов Российской Федерации. На данный момент в структуре долга Орловской области доля бюджетных кредитов составляет лишь около 25 процентов.

Также документом предполагается использование механизма привлечения краткосрочных бюджетных кредитов, в том числе и на обслуживание государственного долга Орловской области. При этом предполагается ограничение объема расходов на обслуживание государственного долга – не более 10 процентов общего объема расходов областного бюджета.

Поясним, что по состоянию на 1 января 2020 года госдолг Орловской области составлял 17,824 миллиарда рублей, что составляло 89,5 процента от собственных доходов. По состоянию на 1 октября 2020 года он вырос до 19,774 миллиарда рублей, что составляет уже 97,9 процента от налоговых и неналоговых доходов Орловской области. Установленный Бюджетным кодексом РФ максимум составляет 100 процентов, то есть регион вплотную приблизился к верхнему пределу.

«В 2020 году негативным образом на развитии экономики региона отразилось распространение новой коронавирусной инфекции, что привело к сокращению поступления налоговых и неналоговых доходов Орловской области и не позволило осуществить запланированное сокращение государственного долга Орловской области, — такое объяснение приведено в постановлении правительства. — Для своевременной оплаты обязательств Орловской области, социальных и первоочередных расходов правительством Орловской области были привлечены дополнительные кредитные ресурсы, что увеличило размер государственного долга Орловской области».

ИА «Орелград»