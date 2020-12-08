Орловский парламент заинтересовался напряженностью на рынке труда

Правительство региона в начале будущего года расскажет о занятости населения.

Орловский облсовет народных депутатов утвердил план проведения «правительственного часа» на январь-июнь 2021 года. Напомним, данный формат общения предполагает выступление чиновников в облсовете с докладом по запрошенной парламентариям теме. Как правило, на трибуну поднимаются руководители профильных департаментов и управлений. Депутаты имеют право задавать им вопросы после доклада.

Отметим, что время на подготовку у парламентариев имеется: материалы по теме в облсовет из правительства должны поступать не менее чем за пять дней до проведения самого «правительственного часа». Согласно утвержденному плану, в первой половине следующего года парламентарии заслушают как минимум шесть докладов.

Так, уже в январе правительство должно будет рассказать им о готовности к проведению на территории Орловской области Года Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он объявлен в Российской Федерации в 2021 году.

В феврале планируется заслушать отчет о мерах, принимаемых правительством Орловской области по снижению напряженности на рынке труда и занятости в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Напомним, что из-за пандемии в области в несколько раз вырос уровень безработицы. Экстренные меры приняло правительство страны, которое не только ввело ряд новых мер социальной поддержки, но и выделило регионам значительные объемы финансирования на это.

Вероятно, депутатов заинтересует то, как именно в Орловской области потратили федеральные деньги и какой эффект это дало. Кстати, по оперативным данным Орелстат, к началу ноября 2020 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 10,4 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 9,3 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 5,7 тысячи получали пособие по безработице. Уровень регистрируемой безработицы составил 2,7 процента численности рабочей силы.

ИА «Орелград»