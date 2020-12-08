Утонувший под Орлом 30-летний мужчина оказался рыбаком

8.12.2020 | 9:21 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Проверять обстоятельства его смерти взялись силовики.

Мужчина, провалившийся под лед на пруду в Болховском районе, оказался рыбаком. По факту его смерти СК по Орловской области начал доследственную проверку.

Как уже писал «Орелград», трагедия произошла утром 6 декабря на водоеме вблизи поселка Злынский Конезавод. 30-летний мужчина провалился под лед и стал тонуть. Спасателей вызвали очевидцы происшествия. Тело погибшего искали почти два часа.

— Предварительно установлено, что мужчина провалился под лед во время рыбалки, — рассказали в пресс-службе СК. — В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования