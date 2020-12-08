Утонувший под Орлом 30-летний мужчина оказался рыбаком

Проверять обстоятельства его смерти взялись силовики.

Мужчина, провалившийся под лед на пруду в Болховском районе, оказался рыбаком. По факту его смерти СК по Орловской области начал доследственную проверку.

Как уже писал «Орелград», трагедия произошла утром 6 декабря на водоеме вблизи поселка Злынский Конезавод. 30-летний мужчина провалился под лед и стал тонуть. Спасателей вызвали очевидцы происшествия. Тело погибшего искали почти два часа.

— Предварительно установлено, что мужчина провалился под лед во время рыбалки, — рассказали в пресс-службе СК. — В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИА «Орелград»