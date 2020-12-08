В пожаре на набережной Дубровинского в Орле погиб пенсионер

Из подъезда эвакуировали жильцов.

Вчера, 7 декабря в Орле произошел пожар в девятиэтажке на набережной Дубровинского. В огне погиб 83-летний мужчина.

Как рассказали в пресс-службе главка регионального МЧС, сообщение о возгорании спасатели получили в 17.48. Буквально через 10 минут в горящей двухкомнатной квартире обнаружили тело пожилого мужчины.

Сообщается, что из-за сильного задымления подъезда во время тушения пожара пришлось эвакуировать 10 человек. В квартире, где бушевал пожар, полностью выгорела одна из комнат площадью 12 кв.м.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

ИА «Орелград»