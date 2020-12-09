Частный детектив проследит за пассажирскими перевозками в Орле

«Орелавтотранс» вновь решил нанять детектива.

Акционерное общество «Орелавтотранс» опубликовало извещение о проведении закупки у единственного поставщика. Речь идет об оказании частных детективных услуг по выявлению нарушений правил пассажирских перевозок. Цена контракта составит 120 тысяч рублей. Условия покрыты мраком тайны. Так, заказчик сообщает, что документация не представляется, поскольку закупка осуществляется у единственного поставщика. То есть предприятие заранее определилось с тем, что будет оказывать ему частные детективные услуги.

Кроме того, тайной осталось и определение начальной максимальной цены договора. Заказчик в своем извещении объясняет, что закупка у единственного поставщика является неконкурентным способом закупки. Поэтому «данная процедура не предусматривает подачу, оценку и сопоставление заявок». Что именно должен делать частный детектив, в извещении не указано. Но отмечено, что это должны быть «услуги по проведению расследований».

Напомним, что информация о подобной закупке появилась и минувшим летом. Тогда сообщалось, что «Орелавтотранс» нанял детектива за 270 тысяч рублей. Сыщик должен был выполнять роль «тайного пассажира», уполномоченного на выявление фактов незаконных, нелегальных пассажирских перевозок. Контракт летом достался индивидуальному предпринимателю. Вероятно, транспортное предприятие осталось довольно достигнутым результатом, раз решило продолжить практику найма частного детектива.

ИА «Орелград»