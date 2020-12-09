Оку и Орлик признали опасными для жизни людей

В Орле утвердили правила поведения на водных объектах.

Мэрия издала постановление «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах и ограничении водопользования на территории города Орла в 2021 году». Одновременно был утвержден план соответствующих мероприятий. Документом определен список мест, опасных для жизни людей в осенне-зимний и весенний периоды. По мнению чиновников, особую опасность эти места представляют собой в период ледостава, таяния льда, весеннего половодья и традиционного подледного лова рыбы.

В список особо опасных мест включено озеро Светлая жизнь, реки Ока и Орлик, водоем в районе пересечения улиц Космодемьянской и генерала Родина, водоем в районе улицы Гайдара и пруд Силикатный. Власти своим постановлением запретили переход водоемов по льду и предписали «для преодоления водной преграды использовать мосты и объездные пути».

Кроме того, администрация Орла уже сейчас, хотя на дворе декабрь, определила места для летнего купания и массового отдыха людей. По традиции, это оказались зона отдыха на озере Светлая жизнь и зона отдыха на реке Ока в районе городского парка культуры и отдыха.

Утверждены и сроки купального сезона на водоемах города Орла: начало намечено на 1 июня, а окончание – на 31 августа. Также власти заранее запретили купание на водных объектах города в неотведенных для этого местах. Ответственным за содержание и оборудование городских пляжей в 2021 году будет МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла». Готовить пляжи к купальному сезону в областной столице начнут с 15 апреля 2021 года.

ИА «Орелград»