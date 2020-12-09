В Орле недосчитались половины вечерних маршруток

Исполнение расписания в городе по вечерам составляет лишь 50-60 процентов.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация Орла утвердила «Документ планирования регулярных перевозок в городе на 2021 год». В нем детально описана проблематика, характерная для транспортного обслуживания столицы области. Текущая ситуация явно оставляет желать лучшего. Из документа следует, что исполнение расписания движения в Орле в вечернее время составляет всего 50-60 процентов от необходимого.

«Путем продолжения применения штрафных санкций и претензионной работы, расторжения контрактов с перевозчиками, не соблюдающими обязательные требования, данный показатель необходимо довести до 95 процентов», — говорится в документе.

Также его авторы отмечают, что для Орла характерны концентрированные по времени и направлениям часы «пик». Если общая продолжительность движения составляет 17,5 часа в сутки, то периоды «пик» продолжаются 2 часа утром и 3 часа — вечером. Кроме того, в мэрии считают, что автобусные перевозки в городе осуществляются «подвижным составом малого класса». А он не может справиться с пассажиропотоком, особенно в часы пиковых нагрузок.

«Нередки случаи использования подвижного состава малого класса с превышением установленных норм вместимости, что приводит к снижению качества обслуживания пассажиров, а также напрямую влияет на безопасность перевозки пассажиров», — следует из документа.

Решение данной проблемы власти города видят в замене небольших автобусов более вместительными машинами. Увеличение общей пассажировместимости, по мнению мэрии, позволит сократить количество транспортных средств на маршрутах, а это немного разгрузит дороги. Кстати. Согласно официальным данным сейчас в Орле работают МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и 16 частных перевозчиков.

Перевозка пассажиров осуществляется по трем трамвайным, пяти троллейбусным и 40 автобусным маршрутам. В летний период к ним добавляется по три сезонных дачных маршрута. Всего в областном центре по 40 маршрутам курсирует 411 автобусов. Из них 33 предназначены для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, эти машины адаптированы для перевозки инвалидов-колясочников. Также в городе имеется четыре низкопольных троллейбуса.

ИА «Орелград»