В Орле рассчитались с долгами перед работниками «Регионстроя»

За предприятие-банкрота расплатилась СРО.

Более 1,6 млн рублей получили бывшие работники ООО «Регионстрой». Долги по зарплате пришлось выплачивать саморегулируемой организации (СРО). Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Проверка ведомства выявила, что 9 работников «Регионстроя» не получали деньги с марта по октябрь 2019 г. Долг предприятия перед ними превысил сумму 1,6 млн рублей. Поскольку «Регионстрой» находится в процедуре банкротства, с требованием рассчитаться по долгам прокуратура Заводского района Орла обратилась к исполнительному директору Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».

В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что деньги бывшим работникам уже выплачены в полном объеме.

ИА «Орелград»