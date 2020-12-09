В пожаре на Грузовой в Орле погиб пенсионер

Спасателям удалось уберечь от огня часть горящего строения и соседний дом.
Во вторник, 8 декабря в Орле произошел пожар. Горел частный дом на несколько семей на улице Грузовой.
Как рассказали в пресс-службе главка регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило около 18.00. На месте работали три пожарных расчета. Через полчаса спасатели обнаружили тело 84-летнего мужчины.
— В результате пожара часть дома выгорела изнутри на площади 60 квадратных метров. От огня были спасены остальные части дома, а также рядом стоящий жилой дом, — рассказали в ведомстве.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
ИА «Орелград»