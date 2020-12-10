«ЭкоСити» вновь грозит остановить работу

Юрий Парахин объявил об остановке мусороперерабатывающего завода.

Мусороперерабатывающий завод «ЭкоСити» может остановить свою работу завтра, 11 декабря. Об этом общественному движению «Граждане Орла» рассказал директор предприятия Юрий Парахин.

Глава «ЭкоСити» назвал остановку завода вынужденной мерой. По его словам, пойти на это заставили долги перед предприятием со стороны регоператора мусорной реформы УК «Зеленая роща». Также сообщается, что регоператор в течении 2020 года не организовал вывоз с площадки временного накопления «ЭкоСити» так называемых «хвостов» — мусора, который не подлежит дальнейшей переработке.

Парахин попросил вмешаться в ситуацию руководителей регионального УФСБ и областной прокуратуры.

В течение 2020 года Парахин третий раз заявляет о возможной остановке «ЭкоСити». Как уже писал «Орелград», в феврале Парахин обещал остановить предприятие по аналогичным причинам. Но «ЭкоСити» не перестало работать, так как сразу после огласки проблемы с Парахиным связались ответственные чиновники и пообещали все решить. Видимо, решение оказалось временным. 8 июня Парахин также грозил закрыть завод. На тот момент «Зеленая роща» была должна «ЭкоСити» около 16 млн рублей. Долги самого завода перед контрагентами исчислялись почти сотней миллионов, рассказал Парахин. Чтобы платить зарплату рабочим, предприятие на 20% сократило штат сортировщиков. В первом квартале прямые убытки, по данным компании, составили 30 млн рублей.

«Экосити» перерабатывает большую часть мусора, который собирается в Орле, а также в 8 районах области.

ИА «Орелград»