Исполнение бюджета региона на 2021 год признали рискованным

Правительство перечислило риски, с которыми область столкнется в будущем году.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области утвердило собственную долговую политику на три года вперед. Из этого документа следует, что госдолг региона за 2020 год значительно вырос и вплотную приблизился к максимальному пределу, установленному Бюджетным кодексом РФ. Теперь стало известно о рисках, с которыми регион может столкнуться при исполнении собственного бюджета в следующем году. Все они также произрастают из проблемы существования огромного госдолга.

Прежде всего, это риск недополучения планируемых объемов поступления доходов областного бюджета. Если это произойдет, региону придется срочно искать другие источники поступления средств, иначе власти не смогут выполнить расходные обязательства.

Второй крупный риск – это риск роста процентных ставок. Подобное может произойти, например, после увеличения Банком России размера ключевой ставки. В этом случае у Орловской области могут появиться «непредвиденные расходы бюджета на обслуживание государственного долга».

Также существует риск рефинансирования, суть которого областные чиновники объяснили как «невозможность осуществления на приемлемых условиях новых заимствований на рефинансирование уже имеющихся обязательств». Кроме того, имеется риск возникновения новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования, и риск несоблюдения условий дополнительных соглашений с правительством страны о предоставлении Орловской области из федерального центра бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета региона.

«Приведение в 2021 году параметров областного бюджета в соответствие с требованиями дополнительных соглашений о предоставлении бюджетных кредитов потребует погашения долговых обязательств Орловской области в объеме 4,8 миллиарда рублей за счет собственных доходов, что не представляется возможным без дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета», — говорится в документе.

Областные власти признают, что «опережающий рост расходных обязательств над доходными источниками не позволяет в полном объеме обеспечить исполнение принятых расходных обязательств, в первую очередь социального характера». Решать проблему планируют все теми же давно опробованными инструментами реализации долговой политики — рыночными заимствованиями.

«Планируется дальнейшее привлечение кредитов кредитных организаций в форме невозобновляемых и возобновляемых кредитных линий для своевременного и в полном объеме исполнения обязательств по имеющимся кредитам, а также в целях рефинансирования на более выгодных условиях», — говорится в постановлении правительства региона.

ИА «Орелград»