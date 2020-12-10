Требования к орловским чиновникам перепишут

Закон о муниципальной службе претерпит изменения.

В Орловской области будет изменен закон о муниципальной службе, действующий с 2008 года. В первом чтении проект внесения в него поправок он уже был одобрен депутатами. Как следует из пояснительной записки, часть изменений связана с новыми требованиями федерального законодательства. Например, изменяется число типовых квалификационных требований к уровню профессионального образования для замещения должностей муниципальной службы.

Так, для высшей и главной групп должностей обязательным станет наличие высшего образования не ниже уровня специалитета и магистратуры. Для ведущей группы должностей муниципальной службы будет достаточно просто высшего образования, а для старшей и младшей групп и вовсе хватит среднего профессионального образования.

Кстати, новой редакцией орловского закона будет расширен перечень высших должностей. К таковым отнесут сити-менеджеров, заместителей глав муниципальных образований и местных администраций, заместителя главы местной администрации района в городе, руководителей аппарата местной администрации и начальников управлений.

Также будет уточнен круг чиновников, которым запретят представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе в период замещения ими соответствующей должности. В этот список включены руководители органов местного самоуправления и аппарата избирательной комиссии и их заместители. Запрет будет введен «в целях исключения конфликта интересов».

Еще одна поправка будет внесена в связи с обращением в облсовет мэра города Орла. Закон предлагается дополнить случаем, при котором допускается двойное наименование должности муниципальной службы, а именно если начальник структурного подразделения мэрии одновременно является и главным архитектором.

ИА «Орелград»