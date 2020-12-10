В Орле больше не тестируют контактировавших с больными коронавирусом

10.12.2020 | 9:48 Новости, Общество

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Такое решение принял Роспотребнадзор.

Орловцев, которые контактировали с зараженными коронавирусом людьми, больше не будут бесплатно тестировать. Губернатор Андрей Клычков рассказал 9 декабря в соцсетях, что такое решение принял Роспотребнадзор.

Отвечая на вопрос в одном из комментариев во время прямого эфира, Клычков пояснил, что ведомство исключило контактных «из ПЦР-тестирования и вообще тестирования». При этом губернатор отметил, что прежде в окружении одного заболевшего человека проверяли по 50-100 человек.

«Сейчас исключили их», – ответил на вопрос Клычков.

ИА «Орелград»

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