В Орле больше не тестируют контактировавших с больными коронавирусом

Такое решение принял Роспотребнадзор.

Орловцев, которые контактировали с зараженными коронавирусом людьми, больше не будут бесплатно тестировать. Губернатор Андрей Клычков рассказал 9 декабря в соцсетях, что такое решение принял Роспотребнадзор.

Отвечая на вопрос в одном из комментариев во время прямого эфира, Клычков пояснил, что ведомство исключило контактных «из ПЦР-тестирования и вообще тестирования». При этом губернатор отметил, что прежде в окружении одного заболевшего человека проверяли по 50-100 человек.

«Сейчас исключили их», – ответил на вопрос Клычков.

ИА «Орелград»