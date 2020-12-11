Парахина вызвали в прокуратуру из-за закрытия ярмарок

Мэру Орла запретили закрывать ярмарки выходного дня

Мэру Орла Юрию Парахину запретили закрывать ярмарки выходного дня на площади Жукова и в сквере Комсомольцев. По итогам проверки областная прокуратура не нашла ни одной причины для переноса привычных мест торговли.

Провести проверку скандального решения мэрии прокуроров попросили предприниматели. Напомним, закрыть ярмарки распорядился экс-глава администрации Орла Александр Муромский в последний день работы. Это решение, принятое втайне и без обсуждения, вызвало протесты со стороны торговцев и покупателей. Сначала мэрия объяснила закрытие ярмарок коронавирусом, потом начала ссылаться на то, что ярмарки находятся на проезжей части, грядущее благоустройство и отсутствие кассовых аппаратов.

— При этом в ходе проведенной прокуратурой проверки объективных оснований для прекращения деятельности ярмарок на площадях Жукова и Комсомольской г. Орла не установлено, — рассказали 11 декабря в пресс-службе облпрокуратуры.

Зампрокурора Орловской области Валерий Сергиенко предостерег Юрия Парахина о недопустимости нарушений закона, отметили в ведомстве. Ведомство опубликовало снимок, на котором мэр сидит в кабинете прокурора.

Более того, сообщается, что скандальный акт об отмене ярмарок был составлен с нарушениями антикоррупционного законодательства. По мнению прокуроров это выразилось в том, что мэр Орла не принял «своевременных мер по предотвращению или урегулированию возможного конфликта интересов». В пресс-службе отметили, что по указанным фактам прокурор Советского района внес представление в адрес председателя Орловского городского Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»

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