Парахина вызвали в прокуратуру из-за закрытия ярмарок

11.12.2020 | 16:15 Важное, Новости, Политика

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Мэру Орла запретили закрывать ярмарки выходного дня

Парахин

Мэру Орла Юрию Парахину запретили закрывать ярмарки выходного дня на площади Жукова и в сквере Комсомольцев. По итогам проверки областная прокуратура не нашла ни одной причины для переноса привычных мест торговли.

Провести проверку скандального решения мэрии прокуроров попросили предприниматели. Напомним, закрыть ярмарки распорядился экс-глава администрации Орла Александр Муромский в последний день работы. Это решение, принятое втайне и без обсуждения, вызвало протесты со стороны торговцев и покупателей. Сначала мэрия объяснила закрытие ярмарок коронавирусом, потом начала ссылаться на то, что ярмарки находятся на проезжей части, грядущее благоустройство и отсутствие кассовых аппаратов.

— При этом в ходе проведенной прокуратурой проверки объективных оснований для прекращения деятельности ярмарок на площадях Жукова и Комсомольской г. Орла не установлено, — рассказали 11 декабря в пресс-службе облпрокуратуры.

Зампрокурора Орловской области Валерий Сергиенко предостерег Юрия Парахина о недопустимости нарушений закона, отметили в ведомстве. Ведомство опубликовало снимок, на котором мэр сидит в кабинете прокурора.

Более того, сообщается, что скандальный акт об отмене ярмарок был составлен с нарушениями антикоррупционного законодательства. По мнению прокуроров это выразилось в том, что мэр Орла не принял «своевременных мер по предотвращению или урегулированию возможного конфликта интересов». В пресс-службе отметили, что по указанным фактам прокурор Советского района внес представление в адрес председателя Орловского городского Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»

В переносе ярмарок в Орле увидели интерес Парахина

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