В переносе ярмарок в Орле увидели интерес Парахина

Чиновник контролирует одну из площадей на Южном рынке, куда предписали переехать торговцам

Будущий мэр Орла Юрий Парахин может быть заинтересован в переносе ярмарок выходного дня со сквера Комсомольцев и площади Жукова, предполагают журналисты FLB.

Напомним, глава администрации Орла Александр Муромский в последний день работы подписал постановление, закрывающее две самые большие ярмарки выходного дня. На фоне скандала мэрия предложила торговцам новые площадки, одна из которых — на улице Комсомольской, 287 — принадлежит компании «Золотой век». По этому же адресу располагаются компании «Союз» и «Универсал», частично контролируемые Парахиным. «Золотой век» — это компания, управляющая долями будущего мэра в двух фирмах.

По данным FLB, после скандала «Золотой век» должен был отказаться от включения «Комсомольской, 287» в список потенциальных ярмарочных площадей. «Но поздно. Намерения были высказаны, попытка захватить ярмарочную торговлю пока не была доведена до конца, как говорят прокуроры и следователи, по независящим от Парахина и Муромского обстоятельствам», — заявили расследователи.

Сейчас Юрий Парахин дорабатывает последние дни в качестве главы Орловского района. Он прошёл в финальный этап конкурса по выбору мэра Орла вместе с единственным спойлером — главой регисполкома ОНФ Александром Филоновым. О том, что Парахин станет мэром Орла, в городе говорили давно – его кандидатуру якобы лоббирует губернатор Андрей Клычков. Это косвенно подтверждает пост с описанием заслуг Парахина, который опубликовал скандальный советник главы региона Сергей Лежнев.

ИА «Орелград»