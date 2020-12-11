В Орле создадут систему пресечения межнациональных конфликтов

Ранним предупреждением конфликтных ситуаций займется «умная система».

Правительство Орловской области утвердило порядок формирования и ведения сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Отвечать в целом за данный сегмент будет администрация губернатора и правительства. Органам местного самоуправления рекомендовано в своей политике руководствоваться вновь принятым постановлением.

Региональный сегмент системы мониторинга является частью соответствующей государственной системы. Он призван не только выявлять на ранней стадии возможные конфликты, но и обеспечивать «формирование единого информационного пространства для поддержки принятия управленческих решений в сфере реализации государственной национальной политики на территории Орловской области».

Ведение сегмента непосредственно поручено областному департаменту внутренней политики и развития местного самоуправления, который подчиняется администрации губернатора. Его сотрудники будут обязаны собирать и анализировать информацию, поступающую с мест. От их выводов во многом будут зависеть меры реагирования на «выявленные сегментом системы мониторинга конфликтные и предконфликтные ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений».

«Исключительные права на результаты работ и оказание услуг по настройке сегмента системы мониторинга, включая программное обеспечение и его компоненты (программные библиотеки, компиляторы, серверы приложений, системы управления базами данных и иные объекты интеллектуальной собственности), принадлежат Орловской области», — говорится в документе.

Доступ к системе мониторинга будет предоставлен далеко не всем государственным и муниципальным служащим. Пофамильный список таких чиновников область должна будет согласовывать с Федеральным агентством по делам национальностей.

ИА «Орелград»