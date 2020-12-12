Более 9000 орловцев умерли в 2020 году

12.12.2020 | 11:31 Важное, Новости, Общество

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В Орловской области смертность превысила рождаемость в 2,1 раза

Демографическая ситуация в январе-сентябре 2020 года в Орловской области характеризовалась процессом естественной убыли населения. Число умерших превысило число родившихся в 2,1 раза. Такие данные приведены в ежемесячном бюллетене социально-экономического развития региона, который был опубликован на официальном портале Орловской области.

Из него следует, что количество родившихся в январе-сентябре 2020 года в регионе детей относительно аналогичного периода 2019 года уменьшилось на 148 человек, или на 3,3 процента. Всего за отчетный период времени в области появилось на свет 4397 новорожденных. В то же время количество умерших увеличилось на 568 человек, или на 6,7 процента к январю-сентябрю 2019 года, и составило 9101 человек.

«В январе-августе 2020 года миграционная убыль населения составила 239 человек, — говорится также в бюллетене. — В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 1108 человек больше, чем прибыло в регион. При этом сложилось положительное сальдо международной миграции – плюс 869 человек».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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