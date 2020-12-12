Путин на 5 лет продлил орловцам «дачную амнистию»

Президент России подписал закон о продлении «амнистии» до 1 марта 2026 года.

Как сообщает управление Росреестра по Орловской области, упрощенный порядок регистрации прав решено продлить еще на 5 лет. Соответствующий закон уже подписал президент Владимир Путин. Согласно ему действие так называемой «дачной амнистии» продлено до 1 марта 2026 года. Также на 5 лет продлен срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, возведение которых было начато до 4 августа 2018 года.

«Упрощенный порядок может применяться не только для регистрации прав на жилой или садовый дом на участке, предназначенном для садоводства, но и для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, — пояснила глава управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. — При этом строение должно соответствовать параметрам ИЖС, установленным Градостроительным кодексом. Например, не более трех надземных этажей, высота дома не более 20 метров».

По словам эксперта, необходимые документы владельцы орловской недвижимости смогут сами подать в Росреестр. От них потребуется технический план здания, составленный кадастровым инженером, документы на землю и декларация. Наличие уведомлений о планируемом строительстве и его окончании не требуется, подчеркнули в региональном управлении Росреестра. В ведомстве добавили, что в 2020 году в Орловской области по «дачной амнистии» было оформлено свыше 3000 объектов недвижимости.

ИА «Орелград»