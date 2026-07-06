Ограничения по продаже бензина в Орловской области собираются снять в среду

Клычков отметил, что жители «не читали бредни в интернете», а получили объективную информацию.

О стабилизации ситуации губернатор заявил в ходе заседания правительства 6 июля. Из общей тенденции выпали лишь Ливны, где из-за вопросов безопасности АЗС закрывались – это провоцировало очереди.

«При объявлении беспилотной опасности заправочные станции закрываются. Определенные коррективы вносятся в график работы. Но я думаю, что каждый из нас с вами эксперимент провел. В выходной приехал – 5 минут, и никаких проблем нет. Вижу, что ситуация сильно успокоилась, и благодарен жителям за то, что поддержали нашу инициативу: никаких скандалов, никаких дрязг на заправках», – отметил Андрей Клычков.

Простое решение по разделению дней заправки по номерам машин на чет-нечет ускорило процесс стабилизации, который в регионе и так шел, подчеркнул губернатор.

«Мы договорились с департаментом ЖКХ – до среды продолжаем эту практику. Тогда на оперативном штабе, думаю, что подведем итоги. Есть все основания говорить о том, чтобы вернуться к обычному ритму. Будем ждать федеральных решений, надеюсь, что они не внесут коррективы, которые изменят ситуацию в другую сторону».

Клычков поблагодарил волонтеров, представителей администрации, которые работали на заправках, корректно объясняли новые правила. Также оперативная информация публиковалась на сайте и в МАХ.

«Как мне кажется, мы решали главную задачу, просто психологическую. Люди получили информацию о том, что топливо есть, не читали бредни в интернете, уж извините, но как есть».

Напомним, огромные очереди начали собираться у АЗС, когда в регионе ввели ограничение на продажу. После этого принято решение о дифференцированном графике заправки в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля.

ИА “Орелград”