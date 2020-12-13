Под Орлом лишенный прав мужчина угнал автомобиль

Вину усугубило то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Орловский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Его обвинили в совершении сразу двух преступлений. Как пояснили в пресс-службе районного суда, по первому эпизоду обвинение было предъявлено в рамках статьи 166 УК РФ (угон).

Было установлено, что в августе 2020 года мужчина в одном из населенных пунктов Орловского района увидел припаркованный у дома автомобиль «Хюндай». Он был нетрезв, хотя было еще утро. Мужчина решил покататься на чужой иномарке. Водительская дверь была открыта, а в замке зажигания имелся ключ. Угонщик без проблем запустил двигатель и двинулся в путь, но вскоре был остановлен сотрудниками ДПС.

При проверке выяснилось, что мужчина не только угнал чужой автомобиль, но и совершил преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ. Иными словами, попался на повторной пьяной езде. Дело в том, что в декабре 2019 года он был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и на полтора года лишили водительских прав.

Суд решил, что подсудимый «должных выводов для себя не сделал и сел за руль не принадлежащего ему автомобиля в алкогольном опьянении». В судебном заседании угонщик полностью признал себя виновным и просил рассмотреть его дело в особом порядке. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде 2 лет и 1 месяца ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

ИА «Орелград»